Sıla Türkoğlu da Cannes'a gitti! Pozlarına beğeni yağdı

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Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden.

Sevgilisiyle birlikte yurt dışı tatillerini tercih eden güzel oyuncu bu kez soluğu Fransa'da aldı. Fransa turuna devam eden Türkoğlu, Cannes'a gitti.

CANNES TARZI

Cannes sokaklarından peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncunun çorapları da dikkat çekti. Yeşil çoraplarıyla kombinini tamamlayan oyuncuya yorum yağdı. Dizide Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, çorap linki istedi.