Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı belgelendi
ensonhaber.com

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu ile "Yürek Çıkmazı"nın başrol oyuncusu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı.

Çift, 1 aydır gözlerden uzak yürütüyor.

Aşk belgelendi

Ve nihayet o belgelendi.

İkili, Şefkat Peker'in doğum gününe katıldı.

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan çift, doğum günündeki videolarda yan yana görüldü.

Hatıra karesi

Bu da yetmedi; Türkoğlu ile Navruz, partide çekilen hatıra fotoğrafında yer aldı.

İki oyuncunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.