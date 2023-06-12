Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı belgelendi

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“Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu ile "Yürek Çıkmazı"nın başrol oyuncusu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı.
Çift, 1 aydır gözlerden uzak ilişki yürütüyor.
Aşk belgelendi
Ve nihayet o aşk belgelendi.
İkili, Şefkat Peker'in doğum gününe katıldı.
Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan çift, doğum günündeki videolarda yan yana görüldü.
Hatıra karesi
Bu da yetmedi; Türkoğlu ile Navruz, partide çekilen hatıra fotoğrafında yer aldı.
İki oyuncunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.