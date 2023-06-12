Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı belgelendi Yaklaşık bir aydır adları aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, arkadaşlarının doğum günü partisine birlikte katılarak aşklarını ilan etti.

ensonhaber.com “Kızılcık Şerbeti” dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu ile "Yürek Çıkmazı"nın başrol oyuncusu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı. Çift, 1 aydır gözlerden uzak ilişki yürütüyor. Aşk belgelendi Ve nihayet o aşk belgelendi. İkili, Şefkat Peker'in doğum gününe katıldı. Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan çift, doğum günündeki videolarda yan yana görüldü. Hatıra karesi Bu da yetmedi; Türkoğlu ile Navruz, partide çekilen hatıra fotoğrafında yer aldı. İki oyuncunun görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.