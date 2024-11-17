Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, evlenmeye hazırlanıyor.

Ata Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, şu sıralar bir hayli mutlu...

Başarılı isim sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareler ile evliliğe adım adım yaklaştığını gözler önüne serdi.

AİLELER BİR ARADA

Sosyal medya hesabından sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk dolu karesini yayınlayan Sıla Türkoğlu, aileleri bir araya getirdi.

Sosyal medyadan peş peşe yapılan bu paylaşımlar, Türkoğlu'nun evlilik için hazırlık yolunda olduğu iddialarını da güçlendirdi.