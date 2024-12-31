Haberler



Magazin



Sıla Türkoğlu sevgilisiyle kar tatiline gitti! Aşk pozlarını da paylaştı

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle kar tatiline gitti! Aşk pozlarını da paylaştı Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle kar tatilinden pozlarını paylaştı.