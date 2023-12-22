Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı bitti! Sosyal medyada birbirilerini sildiler

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, gönlünü meslektaşı Alp Navruz'a kaptırmıştı.
Özel hayatlarını gözden uzakta yaşayan ikili, sosyal medyada paylaşım yaparak aşklarını duyurmuştu.
Tek kalemde sildiler
İlişkileriyle dikkat çeken aşıklar, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasının ardından ayrıldıklarına dair haberlerle gündem oldu.
Sarmaş dolaş yakalanmışlardı
Navruz, Kuruçeşme'de bulunan son dönemin gözde bir mekanında Sıla Türkoğlu ile yakınlaşmıştı.
Alp Navruz ile güzel oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sarmaş dolaş bir şekilde eğlenmişti.
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