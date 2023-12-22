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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı bitti! Sosyal medyada birbirilerini sildiler

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı bitti! Sosyal medyada birbirilerini sildiler Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile gözlerden uzak ilişki yaşıyordu. Oyuncu aşıklar ayrıldı.