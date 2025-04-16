Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız yine tatilde! Aşk karelerine beğeni yağdı

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Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte.

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Girişimci Ata Ayyıldız ile aşkı doludizgin devam eden Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti. Tatil yapmaya doymayan çiftin yeni tatil rotası, Fransa'nın turistik şehri Nice oldu.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisinin tatilden paylaştığı yeni fotoğrafları alıntıladı.