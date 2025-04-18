Sıla Türkoğlu'na sevgilisi Ata Ayyıldız’dan romantik doğum günü sürprizi

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sıla Türkoğlu'nun şu sıralar hem iş hayatı hem de aşk hayatı çok iyi gidiyor.

26 YAŞINA GİRDİ

Sevgilisi Ata Ayyıldız ile birkaç gün önce Fransa'ya giden Sıla Türkoğlu, yeni yaşını kutladı. Ata Ayyıldız, 26 yaşına giren sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi.

Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yapan Ata Ayyıldız, "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki." dedi.

ÜNLENME HİKAYESİ

Daha önce verdiği bir röportajda Sıla Türkoğlu, "Instagram üzerinden keşfedildim. Tiyatrodaki fotoğraflarımı gören bir ajans bana ulaştı. Deneme çekimine yolladılar ve kabul edildim." demişti.