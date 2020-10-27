Sıla ve Hazer Amani evliliğinde kriz büyük

Mutlulukları kısa süren Sıla ve Hazer Amani çiftinin evlerini ayırdıkları öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin boşanacakları iddia edildi. Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Evleri ayırdıkları söylenen ünlü çiftin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

MADDİ SIKINTILAR OLDU

Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü

Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

Bir dergiye konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini şu sözlerle anlatmıştı:

"GAYET MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

"Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.

"EKONOMİK BOYUTU OLMASA"

Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”