Sıla ve İlker Kaleli sahnede öpüştü Uzun zamandır birlikte olan şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli sahnede aşka geldi.

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ensonhaber.com

Şarkılara verdiği duyguyla yıllardır kitleleri peşinden sürükleyen Sıla Gençoğlu, önceki akşam İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Sıla Gençoğlu, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

"Metelik" şarkısını söyleyen Sıla, seyircilerin isteği üzerine kendisini kuliste bekleyen İlker Kaleli'nin sahneye gelmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Sahnede sevgilimi öptüm"

Yanına gelen sevgilisini dudağından öperek teşekkür eden Sıla, yaşadığı şaşkınlığını da dile getirdi. Kaleli'nin normalde sahneye çıkmayı tercih etmediğini söyleyen Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz." diyerek şarkılarına devam etti.