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    Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor

    Yeni şarkı sözleri yazmak isteyen Sıla, kendine uygun mekan arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:15
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    Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor

    Sıla, yeni şarkılarının üretim ve kayıt süreçleri için İstanbul'u terk ediyor. Sakin bir yer arayışına giren Sıla, yeni evinin zeytinlikler içinde olmasını istedi.

    2 MİLYON VERİR

    Şarkıcı, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor. Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı.

    Ünlü çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.

    Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor #1

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