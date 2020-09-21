Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor

Yeni şarkı sözleri yazmak isteyen Sıla, kendine uygun mekan arıyor.

Sıla, yeni şarkılarının üretim ve kayıt süreçleri için İstanbul'u terk ediyor. Sakin bir yer arayışına giren Sıla, yeni evinin zeytinlikler içinde olmasını istedi.

2 MİLYON VERİR

Şarkıcı, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor. Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı.

Ünlü çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.