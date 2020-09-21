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- Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor
Sıla zeytinlikler içinde ev istiyor
Yeni şarkı sözleri yazmak isteyen Sıla, kendine uygun mekan arıyor.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 08:15
Sıla, yeni şarkılarının üretim ve kayıt süreçleri için İstanbul'u terk ediyor. Sakin bir yer arayışına giren Sıla, yeni evinin zeytinlikler içinde olmasını istedi.
2 MİLYON VERİR
Şarkıcı, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor. Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı.
Ünlü çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.