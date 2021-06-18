Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 yıl seni bekledim

Sosyal medya hesabından kendi doğum gününe özel paylaşım yapan Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'ye seslendi.

Aradığı aşkı bir türlü bulamam ünlü şarkıcı Sıla, dün 41 yaşına bastı. Şarkıcı, yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O TUTTUĞUN ELİM DEĞİL"

"O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu.

"SEN OLURSAN 40 YIL DAHA DEVİRİRİM"

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim.

Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun."