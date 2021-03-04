Simay Barlas: İkiyüzlü tiplere asla katlanamam

Egoist ve benmerkezci insanları anlamadığını söyleyen güzel ve başarılı oyuncu Simay Barlas'tan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas, bir derginin bu ayki sayısına röportaj verdi.

"BU TİPLERE ÇOK SİNİRLENİRİM"

Egoist ve benmerkezci insanları anlamadığını söyleyen oyuncu, “Böylelerine çok sinirlenirim. Ayrıca ikiyüzlü tiplere asla katlanamam, yanlarından koşarak kaçarım.

"NAZARA İNANMAM"

Nazardan çok karmaya inananlardanım. İyilik de kötülükte karşılıksız kalmaz. Uğura, nazardan daha çok inanıyorum" ifadelerini kullandı.