Şimdiki hali çok beğeniliyor! Sunucu Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyada olay oldu Daha önce bir programda estetiklerini tek tek sayan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun eski fotoğrafları gündem oldu.

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ensonhaber.com

Bir kanalda spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için kovulan Hande Sarıoğlu, şu sıralar magazin programında sunuculuk yapıyor.

Eski haline yorum yağdı

Güzelliği ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim, bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu. Hande Sarıoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

Estetikle değişti

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsatta dile getiren Sarıoğlu'nun o hallerini görenler, tanımakta zorlandı.

'İyi ki estetik olmuş'

Ünlü ismin eski halini görenler; 'Bu nasıl bir değişim be', 'İyi ki estetik olmuş' gibi yorumlar yaptı.

Sarıoğlu, daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var." demişti.