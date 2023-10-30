Haberler



Magazin



Simge Sağın, 29 Ekim'e damga vuran kıyafetiyle gündemde: Kırmızı mini elbise!

Simge Sağın, 29 Ekim'e damga vuran kıyafetiyle gündemde: Kırmızı mini elbise! Konser maratonuna devam eden Simge Sağın, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için sahne aldı. Sağın'ın giydiği kırmızı mini elbise sosyal medyada gündem oldu.