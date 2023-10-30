Simge Sağın, 29 Ekim'e damga vuran kıyafetiyle gündemde: Kırmızı mini elbise!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü, büyükşehirlerin meydanlarında ve parklarında coşkulu konserlerle kutlandı. Halkın sokaklara aktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, caddelerde marş sesleri yükseldi.
Galatasaray’ın favori şarkılarından biri olan 'Aşkım Olayım’ın sahibi Simge Sağın da 29 Ekim’i coşkuyla sahnede kutlayanlardandı.
Lateks ve mini
Sahne performansı ve iddialı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın, sahnede kırmızı lateks mini bir elbise tercih etti.
46 kilo
Geçtiğimiz günlerde spor salonundan paylaşım yapıp 46 kiloya düştüğünü duyuran ünlü şarkıcı, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.
Sahneden karelerini sosyal medyadan yayınlayan ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazan Sağın’a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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