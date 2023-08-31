Simge Sağın, 30 Ağustos kostümü
ensonhaber.com

'Aşkın Olayım' şarkısıyla Galatasaray taraftarlarının gözdesi haline gelen ve şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile şarkı söyleyen Simge Sağın, dün akşam İstanbul'da konser verdi.

Konseri gündem olan ünlü şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sağın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir kıyafet giydi. Konser alanını dolduran seyirciler Sağın'ı ayakta alkışladı.

Sahnede giydirildi

Bir ayda tamamlayan, 3.20 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre enindeki kostüm, konser sırasında izleyicilerin karşısında Simge'ye giydirildi.

Simge Sağın, 30 Ağustos kostümü
Simge Sağın

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