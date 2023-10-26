Simge Sağın 46 kiloya düştüğünü bu pozla gösterdi Konser maratonunda sporu ihmal etmeyen Simge Sağın, hedeflediği kiloya düştü. Sanatçı, spor salonundaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Sanat camiasında öne çıkan isimlerden biri de şarkıcı Simge Sağın.

42 yaşındaki şarkıcı, parçaları ve sahnesi ile dikkat çekiyor.

Büyük bir kesimin beğenisini toplayan Simge Sağın, konserlerde tercih ettiği cesur kıyafetler ile konuşuluyor.

46 kiloya düştü

Sosyal medya paylaşımları yakından takip edilen sanatçı spordan bir kare yayınladı.

Pilates yaptığı anlardan bir fotoğraf paylaşan şarkıcı 46 kiloya düştüğünü de duyurdu.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden sanatçının kilosunu açıkladığı paylaşım beğeni topladı.