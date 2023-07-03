Simge Sağın aşk hayatını özetledi Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sahnede 'Harcandıkça' şarkısının hikayesini anlattı.

ensonhaber.com

Tatili sahnede geçiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bayramın son gününde de konser verdi. Sağın, en son Alaçatı'da sahneye çıktı.

"O yüzden bu şarkıyı yazdım"

Simge, hem kendi şarkılarını hem de arabesk parçaları seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, 'Harcandıkça' adlı çalışmasını söylemeden önce konuklara bir soru sordu.

Sağın, "Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım, hem de harcandım. O yüzden bu şarkıyı yazdım" dedi.

Sahnede aşk hayatının kısa bir özetini geçen ünlü şarkı, dinleyicilerinden destek alkışı aldı.