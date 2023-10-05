Simge Sağın gerçek kürke karşı Cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, asla gerçek kürt giymeyeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 'Aşkın Olayım' parçası hit olan Simge Sağın, cesur sahne kıyafetleriyle de sürekli gündeme gelen bir isim.

Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gece Galataport’ta Simge Sağın konser verdi.

“Ne kürkü Allah aşkına"

Sağın’ın üzerindeki ceketi gerçek kürk zannedenler oldu. Şarkıcı, “Ne kürkü Allah aşkına. Peluş bu. Bana kimse asla gerçek kürk giydiremez.” dedi.