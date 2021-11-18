Simge Sağın: Harcadığım paraya üzülmem

Cesur sahne kıyafeti ile dinleyenlerinden tam not alan şarkıcı Simge, “Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem” dedi.

Önceki akşam sahne aldığı gecede söylediği şarkılar kadar cesur kıyafetiyle göz dolduran Simge, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Son dönemde sahnede giydiği kıyafetleriyle ve tarzıyla beğeni toplayan Simge, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini dile getirdi.

Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var diyen güzel şarkıcı, “Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın.” dedi.

“HARCADIĞIM PARAYA ÜZÜLMEM”

Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce bir davranış olmadığının altını çizen Simge, “Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem.” ifadelerine yer verdi.

KOSTÜMLERİNİ GÖNDERİYOR

Öte yandan Simge’nin giydiği kıyafetleri Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderdiği öğrenildi.

Bu durumu gelenek haline getiren şarkıcının kostümleri kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaşıyor.

Şarkıcının sahne aldığı mekanlarda giydiği dikkat çeken bazı kostümleri: