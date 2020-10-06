Simge Sağın: Havalar soğuyana kadar denizdeyim

Bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi.

Bodrum'da tatil yapan 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla tam bir yaz mevsimini çok sevdiğini gösterdi.

KIŞI SEVMİYOR

"Kış gelsin istemiyorum" diyerek havuz içinde bikinili pozlarını paylaşan Simge, havalar iyice soğuyana kadar denizden çıkmayacağını söyledi. Simge'nin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde de siyah bir mayokiniyle poz vermişti. Ünlü şarkıcının göğüs ucunun belli olduğu poz çok sayıda yorum almıştı.