Simge Sağın, konserde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

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Sevilen şarkıları, samimi tavırları ve cesur sahne tarzı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam sevenleriyle buluştu.
Konseri sırasında fenalaşan Simge, kulise geçerek bir süre şarkılarına ara verdi.
Konsere ara verdi
Konser esnasında rahatsızlanan ünlü isim, konsere bir süre ara vermek zorunda kaldı.
Kuliste kendini toparlayıp sahneye geri dönen Sağın, konseri zor şartlar altında bitirdi
Ambulansla hastaneye gitti
Sahne sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, virüs kaptığını açıkladı ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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