Simge Sağın Mauro Icardi'ye seslendi Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Icardi'nin tekrar sarı-kırmızılı takımla anlaşacağı haberine çok sevindi.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla ününe ün katan Simge Sağın’ın keyfi yerinde.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi'nin yeniden sarı-kırmızılı takımla anlaştığı haberlerine çok sevindi.

"Ben çok sevindim"

Sağın, "Ben çok sevindim. Benim şarkım daha çok çalacak. Şarkıyı 1 milyara tamamlayalım Icardi'ciğim" diyerek, sevinç çığlığı attı

"Oruç tutuyorum"

Formda vücuduyla da dikkat çeken şarkıcı, güzelliğini aralıklı oruca borçlu olduğunu söyledi. Simge, “Sağlıklı olduğunu öğrendiğimden beri yarı oruç tutuyorum. Hem genç tutuyor , hem sekerim çıkmıyor. Zaten birçok şeye alerjim var. Pandemiden , aşıdan beri ağır bir alerji çıktı. Yoksa gözüm ve yüzüm şişiyor kediye, süte yoğurda alerjim var.” dedi.