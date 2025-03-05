Simge Sağın photoshop'un dozunu kaçırdı! Son pozları olay oldu

Haber Merkezi

Sahne tarzı, cesur halleri ve iddialı danslarıyla sık sık gündem ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyanın aktif isimlerinden.

Sağın, şimdi de son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

PHOTOSHOP KULLANDI

Son konserinden görüntüleri Instagram hesabından peş peşe yayınlayan Sağın'ın pozları dikkat çekti. Photoshop'u abarttığı görülen Simge Sağın'ın karelerine adeta yorum yağdı.

Ünlü şarkıcının fotoğraflarına 'Boyun uzamış', 'Sana ne olmuş?', 'Kendisini uzattıkça uzatmış' gibi yorumlar yapıldı.