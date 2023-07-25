Simge Sağın, son model bir otomobil aldı Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan Simge Sağın, kendini ödüllendirdi.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla çok konuşulan ve ününe ün katan Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor.

Özel plaka

Güzel şarkıcı Simge Sağın kazandıklarıyla kendisine hediye aldı. Son model bir jeep satın alan Simge özel plaka da yaptırdı.

7 milyon 500 bin lira

Bunun için kesenin ağzını açan Simge Sağın, isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel "SS" plakalı aracı için 7 milyon 500 bin lira ödedi.

"Aşkın Olayım" şarkısını konserde yoğun istek üzerine 3 kere söyleyen Sağın, son dönemdeki başarısıyla da kendisini ödüllendirmiş oldu.