- Haberler
- Magazin Haberleri
- Simge Sağın'dan tatil pozu
Simge Sağın'dan tatil pozu
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 09:01
Çeşme Alaçatı'da tatil yapan güzel şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.
TATİL POZU ÇOK BEĞENİLDİ
Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi olan Simge Sağın, havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Sağın'ın, "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma 64 binin üzerinde beğeni geldi.,