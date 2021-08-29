Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı

Simge Sağın, sahne kıyafetiyle adeta büyüledi. Göğsünün ortasına yaptırdığı dövmeyi göstermek için derin dekolteli elbise tercih eden şarkıcı, beğeni aldı.

Şarkıcı Simge Sağın, Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beyaz bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnede adeta büyüledi.

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekti.

DÖVMEYE ÖZEL ELBİSE

40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sırf dövmesini gösterebilmek için cüretkar dekolte tercih eden Sağın’ın bu kareleri de binlerce beğeni aldı.