Simge Sağın'ın okulu açıldı

Simge Sağın, yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri döndü.

Şarkıcı Simge Sağın, pandemiden dolayı konserlerin azalması üzerine bu yıl okuluna kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

ONLİNE DERS

İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan ve kalan iki dersini verdikten sonra mezun olacak olan Simge Sağın için önceki gün ilk ders zili çaldı.

Online derslere başlayan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.