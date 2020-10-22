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- Simge Sağın'ın okulu açıldı
Simge Sağın'ın okulu açıldı
Simge Sağın, yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri döndü.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 07:22
Şarkıcı Simge Sağın, pandemiden dolayı konserlerin azalması üzerine bu yıl okuluna kaldığı yerden devam etme kararı aldı.
ONLİNE DERS
İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde okuyan ve kalan iki dersini verdikten sonra mezun olacak olan Simge Sağın için önceki gün ilk ders zili çaldı.
Online derslere başlayan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.