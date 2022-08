Sinan Akçıl, 4 çocuk istiyor

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, evliliğe hala sıcak baktığını söyledi.

Oyuncu Burcu Kıratlı ile 2 kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl'ın, 15 ay süren ikinci evliliği de geçtiğimiz mayıs ayında sona ermişti.

Her fırsatta baba olmak istediğini dile getiren Sinan Akçıl, artık 4 çocuk istediğini söyledi. Akçıl, açıklamasıyla hem kafaları karıştırdı.

"4 çocuk istiyorum"

Akçıl, "Şu andan itibaren dört çocuk istiyorum. Karar verdim. Kafamda da biri şekilleniyor, kimden yapacağımı da düşünmeye başlıyordum." sözleriyle şaşırttı.

"Kalabalık aile istiyorum"

Basın mensuplarının "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna 40 yaşındaki şarkıcı, "Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum.

Evliliğe sıcak bakıyorum, evlilik bana uzak değil. Çok güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzel deneyimlere hazırım." yanıtını verdi.