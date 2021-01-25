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    Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı ile yeniden evleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 08:38
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    Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

    2018 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen şarkıcı Sinan Akçıl, kısa süre sonra boşanmıştı. Şu sıralar yeniden nikâh masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    NİKAH TARİHİ SÜRPRİZ

    Bir alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” yanıtını verdi.

    “Nikâh ne zaman” sorusunu ise Akçıl “Tarih sürpriz olsun” şeklinde yanıtladı.

    Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum #1

    Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum #2

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