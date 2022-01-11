Sinan Akçıl, ayrılık iddialarını doğruladı

Eşi Burcu Kıratlı ile yine arası açılan Sinan Akçıl, evleri ayırdıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile yeniden ayrılığın eşiğine geldiği konuşulan Sinan Akçıl, iddialar hakkında konuştu. İddaları doğrulayan Akçıl, evleri ayırdıklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Şu anda evlilik çıkmazındayız.” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NE OLUR BİLMİYORUM"

“Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez aşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

"BEBEĞİMİZ OLMUYOR"

Bu seferki ayrılığın nedeni bebek krizi. İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmışlardı. Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte." demişti.

Bebek istemeyen Burcu Kıratlı'nın, eşiyle bu yüzden restleştiği konuşuluyor.



