Sinan Akçıl: Bekarlığa el kaldırıyorum

Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, bekarlığa el kaldırdı.

İkinci kez evlendiği oyuncu Burcu Kıratlı ile yine boşanma kararı alan şarkıcı Sinan Akçıl, bir AVM'de sevenleriyle buluştu.

BEKARLAR İÇİN SÖYLEDİ

Kendisini dinlemeye gelenlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan ünlü şarkıcı, sevgilisi olmayanları da unutmadı.

Akçıl, "Sıradaki şarkım tüm bekarlara gelsin. Ben de bekarlığa el kaldırıyorum." sözleriyle hayranlarını gülümsetti.