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    Sinan Akçıl: Bekarlığa el kaldırıyorum

    Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, bekarlığa el kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 15:17
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    Sinan Akçıl: Bekarlığa el kaldırıyorum

    İkinci kez evlendiği oyuncu Burcu Kıratlı ile yine boşanma kararı alan şarkıcı Sinan Akçıl, bir AVM'de sevenleriyle buluştu.

    BEKARLAR İÇİN SÖYLEDİ

    Kendisini dinlemeye gelenlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan ünlü şarkıcı, sevgilisi olmayanları da unutmadı.

    Akçıl, "Sıradaki şarkım tüm bekarlara gelsin. Ben de bekarlığa el kaldırıyorum." sözleriyle hayranlarını gülümsetti.

    Sinan Akçıl: Bekarlığa el kaldırıyorum #1


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