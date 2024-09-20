Sinan Akçıl: Burak Özçivit gibi hımbıl olmak istiyorum Sinan Akçıl, kaslarına photoshop diyenlere canlı yayında vücudunu göstererek, 'Ama hayat böyle geçmez. Artık hımbıl bir erkek olmak istiyorum. Burak Özçivit kardeşime de helal olsun. Ben de öyle olacağım' dedi.

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Büşra Yıldız

Magazin dünyasının tartışmalı isimlerinden Sinan Akçıl, katıldığı programda söylediği sözlerle büyük tepki çekti.

Sinan Akçıl, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programına katıldı; gönderme yaptı.

Geçtiğimiz ay paylaştığı kaslı fotoğrafları için yapılan 'Photoshop' yorumlarına kızan Akçıl, 'Photoshop diyenlere ameliyat öneriyorum. Çok iyi beyin cerrahları var tanıdığım. Böyle söyleyenlerin beyinsel problemleri varmış gibi geliyor.' ifadelerini kullandı.

KASLARINI GÖSTERDİ

Vücudunun gerçek olduğunu göstermek isteyen Akçıl, canlı yayın esnasında tişörtünü sıyırarak kameralara poz verdi. Sunucuların ve seyircinin olumlu yorumlarını alan Akçıl, artık kaslı olmak istemediğini söyledi.

"İYİ BİR HIMBIL ADAYIYIM"

Kaslı olmaktan sıkıldığını söyleyen Akçıl, hımbıl olmak istediğini belirterek, 'tüm hımbıllara' seslendi.

Akçıl, 'Ben gerçekten iyi bir hımbıl adayıyım.' dedi.

"BURAK ÖZÇİVİT GİBİ HIMBIL OLMAK İSTİYORUM"

Programın devamında ünlü erkek oyuncuların vücudunu yorumlayan Akçıl, Burak Özçivit'in güncel bir videosuna yaptığı yorum ile tepki çekti.

Burak Özçivit'in formunu kaybetmiş halini gören Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

Oh helal olsun. Yanlarına gidip havuzda, bütün gün tavuk döner yeter. Böyle hayat geçmez. Artık hımbıl bir erkek olmak istiyorum. Burak Özçivit kardeşime de helal olsun. Ben de öyle olacağım.

BURAK ÖZÇİVİT NE DİYECEK

Sinan Akçıl'ın sözleri üzerine tepki yağarken, bazı kullanıcılar 'ilgi istiyor' yorumları yaptı.

Gözler Burak Özçivit cephesinden gelecek tepkiye çevrildi.