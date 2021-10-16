Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'dan çocuk istediğini söyledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konserde eşi Burcu Kıratlı'dan çocuk istediğini belirten ünlü sanatçı Sinan Akçıl, "Ben aşık olduysam herkes olur. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Kalesi’nde düzenlenen Sarıyaz konserleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı.

Sağanak yağmura aldırmayan Akçıl hayranları saatler öncesinden Bodrum kalesini doldurdu.

YAĞMUR ALTINDA KONSER

Akçıl’ın sahneye çıkmasıyla birlikte yağmur tekrar başladı. Yağmurda ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi.

BURCU KIRATLI DA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Burcu Kıratlı’da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.

"ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM"

Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın da geldiğini söyleyerek, “Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum” dedi.

Akçıl’ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.





























