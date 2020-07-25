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- Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya evlilik teklif etti
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya evlilik teklif etti
Doğum gününde tektaş yüzük alan Kıratlı’nın cevabı ise ‘evet’ oldu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 10:40
- Güncelleme : 25.07.2020 - 10:40
Geçtiğimiz eylül ayında boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden evleniyor.
Şarkıcı ve söz yazarı Akçıl, dün gece 31’inci yaş gününü kutlayan sevgilisine, tektaş yüzük verip, evlenme teklif etti.
"EVET" DEDİ
Yüzüğü görünce büyük mutluluk yaşayan Kıratlı’nın ‘evet’ dediği öğrenildi.
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'ya evlilik teklifi etti İZLE
BOŞANIR BOŞANMAZ BARIŞTILAR
İlk nikahlarını Amsterdam’da yapan çift; kısa süre sonra ayrılmış, boşanmanın haftasında ise Paris’e tatile giderek yeniden denemeye karar vermişti.