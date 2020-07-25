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    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya evlilik teklif etti

    Doğum gününde tektaş yüzük alan Kıratlı’nın cevabı ise ‘evet’ oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 10:40
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    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya evlilik teklif etti

    Geçtiğimiz eylül ayında boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden evleniyor.

    Şarkıcı ve söz yazarı Akçıl, dün gece 31’inci yaş gününü kutlayan sevgilisine, tektaş yüzük verip, evlenme teklif etti.

    "EVET" DEDİ

    Yüzüğü görünce büyük mutluluk yaşayan Kıratlı’nın ‘evet’ dediği öğrenildi.

    Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'ya evlilik teklifi etti İZLE

    BOŞANIR BOŞANMAZ BARIŞTILAR

    İlk nikahlarını Amsterdam’da yapan çift; kısa süre sonra ayrılmış, boşanmanın haftasında ise Paris’e tatile giderek yeniden denemeye karar vermişti.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya evlilik teklif etti #1

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