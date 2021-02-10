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- Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı istemeye gitti
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı istemeye gitti
Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat’ta evleniyorlar.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 08:22
Geçtiğimiz yıl boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, tekrardan evlenmek için hazırlıklara başladı.
ŞAHİTLER HAZIR
Hürriyet'te yer alan habere göre, küçük bir törenle evlenece olan aşıkların bu kez nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.
BURCU'YU İSTEMEYE GİTTİ
Sinan Akçıl, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. İstemeye davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, herkesi şaşırttı.
Çift, balayı için İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'ne gidecek.