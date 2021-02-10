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    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı istemeye gitti

    Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat’ta evleniyorlar.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 08:22
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    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı istemeye gitti

    Geçtiğimiz yıl  boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, tekrardan evlenmek için hazırlıklara başladı.

    ŞAHİTLER HAZIR

    Hürriyet'te yer alan habere göre, küçük bir törenle evlenece olan aşıkların bu kez nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.

    BURCU'YU İSTEMEYE GİTTİ

    Sinan Akçıl, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. İstemeye davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, herkesi şaşırttı.

    Çift, balayı için İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'ne gidecek.

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı yı istemeye gitti #1

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı yı istemeye gitti #2

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