Sinan Akçıl: Burcu'ya bakarak şarkı yazıyorum

Şu sıralar eski eşi Burcu Kıratlı ile karantinada olan Sinan Akçıl, günlerinin şarkı yazarak geçtiğini açıkladı.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 2018 yılında evlenmiş, 9 ay sonra da boşanmışlardı. Ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya gelen çift, karantina günlerini de beraber geçiriyor.

Karantina günlerinin aşk dolu geçtiğini söyleyen Sinan Akçıl, bu süreçte 6 aşk şarkısı yazdığını söyledi.

"HEPSİ DE EŞİME"

Sinan Akçıl “1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı’ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu’ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir.” dedi.