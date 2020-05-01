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    Sinan Akçıl: Burcu'ya bakarak şarkı yazıyorum

    Şu sıralar eski eşi Burcu Kıratlı ile karantinada olan Sinan Akçıl, günlerinin şarkı yazarak geçtiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 09:18
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    Sinan Akçıl: Burcu'ya bakarak şarkı yazıyorum

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 2018 yılında evlenmiş, 9 ay sonra da boşanmışlardı. Ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya gelen çift, karantina günlerini de beraber geçiriyor.

    Karantina günlerinin aşk dolu geçtiğini söyleyen Sinan Akçıl, bu süreçte 6 aşk şarkısı yazdığını söyledi.

    "HEPSİ DE EŞİME"

    Sinan Akçıl “1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı’ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu’ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir.” dedi.

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