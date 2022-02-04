Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti

Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl 2018’de evlenip, 9 ayda boşanmıştı. Çift, geçen yıl şubatta tekrar nikah masasına oturmuştu.

İkinci evlilikleri ise 1 yıl sürdü. Çift, boşanma kararı aldı. Burcu Kıratlı, Instagram hesabındaki Akçıl soyadını kaldırdı.

"DURUMUMUZ RESMİLEŞTİ"

Burcu Kıratlı'nın Akçıl soyadını sosyal medya hesabından kaldırmasının aradından sessizliğini bozan Akçıl, konuştu. Posta'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, önceki akşam katıldığı davette “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Burcu benim hep kıymetlim olacak. Durumumuz artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur.” dedi.

Burcu Kıratlı'nın anne olmak istemediği ve ünlü çiftin bebek yüzünden tartıştığı ve yollarını ayırdığı konuşuluyor.

AYRILIĞIN SEBEBİ: BEBEK KRİZİ

İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmış ve Sinan Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte." demişti.