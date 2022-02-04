Euro
15.54
0.09%
Dolar
13.56
-0.07%
Altın
788.64
0.10%
Borsa
1955
-0.17%
Bitcoin
515.224
1.69%
BTXN Coin
33.00
6.55%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti

    Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti boşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti

    Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl 2018’de evlenip, 9 ayda boşanmıştı. Çift, geçen yıl şubatta tekrar nikah masasına oturmuştu.

    İkinci evlilikleri ise 1 yıl sürdü. Çift, boşanma kararı aldı. Burcu Kıratlı, Instagram hesabındaki Akçıl soyadını kaldırdı.

    "DURUMUMUZ RESMİLEŞTİ"

    Burcu Kıratlı'nın Akçıl soyadını sosyal medya hesabından kaldırmasının aradından sessizliğini bozan Akçıl, konuştu. Posta'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, önceki akşam katıldığı davette “Davalar açıldı, boşanıyoruz. Burcu benim hep kıymetlim olacak. Durumumuz artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur.” dedi.

    Burcu Kıratlı'nın anne olmak istemediği ve ünlü çiftin bebek yüzünden tartıştığı ve yollarını ayırdığı konuşuluyor.

    AYRILIĞIN SEBEBİ: BEBEK KRİZİ

    İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmış ve Sinan Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte." demişti.

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #1

    Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın kareleri FOTO GALERİ

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #2

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi ViDEO ARŞiV

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #3

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #4

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #5

    Sinan Akçıl: Durumumuz resmileşti #6


    Görüş Bildir