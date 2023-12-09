Sinan Akçıl ile 4 yılda iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı: Eksikliğini hissetmiyorum!

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçık, 2018 yılında dünyaevine girdi.
Amsterdam’da evlenen çiftin mutluluğu 9 ay sürdü.
Ayrı geçirdikleri süre pek de uzun olmayan ikili, geçtiğimiz yıllarda yeniden nikah masasına oturdu ve bu evlilik de boşanmayla sonuçlandı.
Burcu Kıratlı, bir lansman gecesinde gazetecilerle bir araya geldi.
Burada aşk hayatından bahseden Kıratlı, günlük rutinlerine de değindi.
"Köpeklerimle ilgileniyorum, yemek yapıyorum"
İşte oyuncunun aşka dair açıklamaları;
Annem, arkadaşlarım ve köpeklerimle ilgileniyorum. Yemek yapıyorum ve bu sayede kafa dağıtıyorum. Genel olarak rutinlerim bunlar.
"Aşkın eksikliğini hissetmiyorum"
Uzun süredir aşk hayatımda kimse yok, kimseyi almıyorum hayatıma. Böyle gayet keyifliyim. Aşkın eksikliğini de hissetmiyorum.
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