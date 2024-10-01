Sinan Akçıl ile Tuba Ünsal'ın Gazze tartışması! Birbirlerine söyledikleri gündem oldu Önceki gün gerçekleşen bir gecede Sinan Akçıl'ın Gazze'yi anıp ardından şarkı söylemesi etkinlikte sunucu olan oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal'ın tepkisini çekti.

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Haber Merkezi

Dün akşam gerçekleşen tanıtım gecesinde şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Tuba Ünsal arasında 'Gazze' gerginliği oldu.

ÖNCE GAZZE SONRA ŞARKI

Sinan Akçıl’ın sahnede önce Gazze hakkında hassas bir konuşma yapıp ardından şarkı söylemesi Tuba Ünsal’ı sinirlendirdi.

Gecenin sunucularından Tuba Ünsal ile Sinan Akçıl arasında gergin diyaloglar yaşanırken bu gerginlik ikilinin verdikleri röportajlara da yansıdı.

"TUBA'YI TANIMAM"

Sahneden indikten sonra gazetecilere açıklama yapan Akçıl'ın sinirli hali dikkat çekti.

Magazinburada'nın haberine göre, Akçıl açıklamasında şunları söyledi:

"SUNUCU KIZ KİM"

"Ben böyle bir canlı yayında Gazze'den de bahsetmek istedim. Sunucu kız kimdir adını bilmiyorum ama 'Önce Gazze dedi, sonra göbek attı' demiş. Ben ona nerede Gazze'yi konuşacağımı soracak değilim. Tanımıyorum kendisini ama bence saçmalamış.



Ben önce konuştum sonra 'fark atıyor' şarkısını söyledim. Onla onun ne alakası var anlamadım."

Daha sonra sunucunun Tuğba Ünsal olduğunu öğrenen Akçıl, "Çok değişmiş o yüzden kendisini tanıyamadım." dedi.

"YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Tuba Ünsal, Sinan Akçıl’ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt vererek, "Orada bir yas duruşunda bulunup arkasından göbek atmanın doğru olmadığını söyledim. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok." dedi.