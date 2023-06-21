Sinan Akçıl: İleride Türk gençliğini temsil etmek için siyasete atılabilirim Ensonhaber Youtube kanalında konuşan Sinan Akçıl, son zamanlara başörtülü kadınlara yönelik saldırgan tutumların ve teşhirciliğin karşısında olduğunu belirtti. Sinan Akçıl ayrıca, kariyerini bir noktaya getirdikten sonra siyaseti düşündüğünü de söyledi.

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Ensonhaber Youtube kanalında İlker Koç'un sunumuyla gerçekleşen ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'in yorumcu olduğu programın konuğu, şarkıcı Sinan Akçıl'dı.

Sinan Akçıl, İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde başörtülü mezunları gören nefret dolu bir adamın çektiği görüntülere tepki göstererek şunları söyledi:

"Başı kapalı ninelerimiz sanki bu ülkeyi savunmadı"

Aşağılama ve aşağılanma muhabbeti beni çok sinir eden bir duruma dönüştü. Ne demek bu sen o insanların yüzlerine telefon tutarak ne yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı’nda başı kapalı ninelerimiz sanki bu ülkeyi savunmadı. O insanlar açıklara bir şey söylemiyorsa herkesin onlara da saygı duyması gerekir. Örf ve adetler üzerine kurulmuş bir toplumuz. Ben o giyim tarzının normalleştirilmesine karşıyım.

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"Bu insanların hayat tarzlarına saygı duymalıyız"

Biz Atatürk’ün kurduğu laik bir Cumhuriyet’te yaşıyorsak bu insanların hayat tarzlarına saygı duymalıyız. Bu toplumda dinine sahip çıkıp Atatürk’ü seven milyonlarca insan var. Benim dedem de bir hafızdı. Ama Cumhuriyet hafızıyım derdi. İnancıyla Cumhuriyeti aynı anda yaşayan insanlardı. Buna dil uzatan herkes tırnak içerisinde benim düşmanımdır.

"İleride Türk gençliğini temsil etmek için siyasete atılabilirim"

İleride siyasetle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ülkem adına. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin laik hem de gelenekle bağlı bir şekilde ilerleyeceğine inancım tamdır. Benim muhafazakar oluşum iç inancımla ilgili. Ben güzel bir toplum ve aile yapısı istiyorum. İleride Türk gençliğini temsil etmek için siyasete atılabilirim.



