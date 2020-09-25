Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Sinan Akçıl, ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çapkınlığına değinen Sinan Akçıl, ilk kez son ilişkisinde tek eşli olduğunu söyledi.

Müzisyen Sinan Akçıl, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Armağan Çağlayan'ın kendisine sorular yönelttiği programda Sinan Akçıl, eski sevgililerinin kulağını çınlatacak açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ TEK EŞLİYİM"

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl: İlk kez tek eşliyim, ondan önce değildim VİDEO



"BİZİMKİ İNATLAŞMAYDI"

Burcu Kıratlı ile tekrar bir ilişkiye başlayan Sinan Akçıl, "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.” dedi.

HADİSE, OTİLLA VE EBRU ŞALLI...

Daha önce Hadise, Otilla ve Ebru Şallı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın bu açıklaması, eski ilişkilerinin de sorgulanmasına sebep oldu.