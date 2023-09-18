Sinan Akçıl, Müjde Uzman hakkında konuştu Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

ensonhaber.com

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yaptı. İkilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

"Eskiden çapkın Kazanovaydım"

Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine bir isim koymadıklarını söyleyen Sinan Akçıl, "Daha önce daha çapkın Kazanova bir hayatım vardı. Birkaç yıldır daha durgun yaşıyorum. Özellikle evlilikten sonra öyle oldu. Düşünce olarak daha muhafazakar biriyim. Evet, görüşüyoruz. Çok sık görüşüyorum. Çok saygı duyduğum biri. Çok çalışkan, herkese saygı duyan müthiş bir karakter.

Bizi çok sık bir arada göreceksiniz ama böyle program üzerinden adını koyamayayım. 5-6 yıl önce bir şeyler yaşamıştık. O zaman travmatik bir şeyler yaşanmıştı şimdi bilinçliyiz. Benim menajerimin düğününde karşılaştık, o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi de konuşma halindeyiz." ifadelerini kullandı.