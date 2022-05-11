Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 3 dakikada boşandı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti.

2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlenmişti.

İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yakalayamayan çift, bugün tek celsede boşandı.

"Boşanırken bir şey hissetmedim"

5 ay önce evlerini ayıran çift, bugün Beykoz Adliyesi'ne gelerek evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Boşandıktan sonra adliye önünde Gazete VİP TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Akçıl, "Zaten 5 aydır ayrıyız. Malumun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk boşanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekleşiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi değildik.

"Hikayenin sonu"

Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fazla cesuruz"

Burcu Kıratlı ise ‘Hissizim şu an açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki Boşanma, biraz fazla cesuruz. Yapacak bir şey yok.’ ifadelerini kullandı.