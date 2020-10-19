Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden barıştı

Hamile bir sevgilisi olduğu iddiaları gündeme düşen Sinan Akçıl'ın, Burcu Kıratlı ile ayrıldığı öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Akçıl, basın mensuplarına teşekkür ederek barıştıklarını duyurdu.

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı.

Sinan Akçıl'ın Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu sebeple yeniden evlilik yolunda ilerlediği Kıratlı ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

YENİDEN BARIŞTILAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burcu Kıratlı ile bir kez daha barıştıklarını duyurdu.

Kıratlı ile bir fotoğrafını yayınlayan Sinan Akçıl, şunları söyledi:

"Basın mensubu arkadaşlarımın 'günahı olmadan' atılan bu çirkin 'iftiralar' ve yalanlar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp, her ilişkide olan sorunlarımızın küçük olduğunu fark edip, birbirimize daha güçlü bağlanıyoruz aslında.

Sürekli göz önünde olmamızın büyük etkisiyle bu tarz haberler hep var, belki var da olacaklar... Hayatımızın bir parçası olan sevilme, beğenilme ama aynı zamanda, aynı ölçüde iftira atılma, tepki duyulma gibi olgular hızla büyüyebiliyor zaman zaman ama aslında büyüyen bu dönemlerde 'bizim sevgimiz' oluyor. Bir kez daha iyi ki varsın. 'Mucize' dedikleri 3 hece..."

Burcu Kıratlı da sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınladı.