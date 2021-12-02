Euro
15.3202
1.7%
Dolar
13.5127
1.55%
Altın
772.47
1.46%
Borsa
1.857
0%
Bitcoin
780.564
3.02%
BTXN Coin
50.31
-0.63%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız

    Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın kaybolan tektaş yüzüğü hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 07:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız

    Hakan Akkaya'nın geçtiğimiz akşam düzenlenen defilesine Burcu Kıratlı ile eşi Sinan Akçıl da  katıldı.

    Sinan Akçıl’ın geçen şubatta ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı’ya taktığı 2,5 milyonluk tektaş evde kaybolmuştu.

    Geçtiğimiz günlerde "Benim için çok önemli bir eşyayı evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" diyen Kıratlı, evlerinden çalınan tektaş yüzüğün bulunamadığını söyledi.

    "BURCU ÇOK ÜZLÜYOR"

    Akçıl ise "O arkadaş mahkemeye çıktı ama adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Giden gitti, yapacak bir şey yok. Ben çok takılmıyorum fakat Burcu üzülüyor. Cana bir şey olmasın, olmazsa bir tane daha alacağız” dedi.

    Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #1

    Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #2Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #3Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #4

    Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #5Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir