Sinan Akçıl: Yeni yüzük alacağız

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın kaybolan tektaş yüzüğü hakkında konuştu.

Hakan Akkaya'nın geçtiğimiz akşam düzenlenen defilesine Burcu Kıratlı ile eşi Sinan Akçıl da katıldı.

Sinan Akçıl’ın geçen şubatta ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı’ya taktığı 2,5 milyonluk tektaş evde kaybolmuştu.

Geçtiğimiz günlerde "Benim için çok önemli bir eşyayı evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" diyen Kıratlı, evlerinden çalınan tektaş yüzüğün bulunamadığını söyledi.

"BURCU ÇOK ÜZLÜYOR"

Akçıl ise "O arkadaş mahkemeye çıktı ama adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Giden gitti, yapacak bir şey yok. Ben çok takılmıyorum fakat Burcu üzülüyor. Cana bir şey olmasın, olmazsa bir tane daha alacağız” dedi.