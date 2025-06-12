Sinan Akçıl'a eski sevgilisi Hadise soruldu! Cevabı olay oldu

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Şarkıcı Sinan Akçıl, Ferit Ömeroğlu'nun programına katılarak yaptığı açıklamalarla yine çok konuşuldu.

'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katılan Akçıl, yorumlarıyla hem şaşırttı hem de sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

KİMSEYİ BEĞENMEDİ

Programda 'Müzisyen olarak mı, şarkıcı olarak mı?' sorusuna Sinan Akçıl, 'Müzisyen olarak dersen, bu akımda Türkiye'de hiç konuşmamam lazım' diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Buray, Mabel Matiz, Yalın ve Gökhan Özen gibi pek çok ismin adı geçtiği bölümde ise sessiz kalmak yerine koltukta uyuyormuş gibi yaptı.

Listedeki isimleri duyan Akçıl, 'Aralarındaki tek iyi müzisyen ben oluyorum' dedi. Kenan Doğulu'nun adı geçtiğinde ise konuşmayı orada sonlandırdı.

Programda Akçıl uzun yıllar beraber olduğu eski aşkı Hadise hakkında da konuştu:

"17 YIL GEÇTİ"

'Bir ilişkinin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra senden bahsediliyorsa, unutamamış demektir. Hadise'nin seni unutamadığını düşünüyor musun?' sorusuna Akçıl, çarpıcı bir yanıt verdi: 'Hayır, bence reklam yapıyor. Benimle reklam yapmaya çalışıyor. Unutamamış olamaz. Ben her şeyi unuttum.'