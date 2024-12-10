Sinan Akçıl'a Wanda Nara tepkisi! Yapılan anons Işın Karaca'yı kırzdırdı

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Ünlü şarkıcı Simge, son yıllarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla beraber ünlü futbolcu Mauro Icardi ile anılıyor. Geçtiğimiz gün bir gecede 'En iyi kadın şarkıcı' kategorisinde ödül alan Simge Sağın yine gündem oldu.

Son dönemde hem kıyafetleriyle hem de Icardi yorumlarıyla gündeme gelen Simge'ye ödülü vermek için Sinan Akçıl sahnedeydi.

"WANDA ÜZÜLSÜN"

Şarkıcı Sinan Akçıl sahnede konuşma yaparken kendini tutamayarak önce güldü ardından ise Icardi göndermesi yaptı. Akçıl Simge'yi anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" dedi.

Konuya dair sert çıkanlardan biri de sert açıklamalarıyla nam salan Işın Karaca oldu. Işın Karaca sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"ÇİRKİN ÜSLUP"