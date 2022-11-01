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    Sinan Akçıl'dan 'abi' açıklaması

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'nın 'Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu' sözlerini yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 07:27
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    Sinan Akçıl'dan 'abi' açıklaması

    Aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Survivor yarışmasıyla ünlenen 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu'na gönlünü kapatırdı.

    Önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı'nın 'Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu' açıklamasını yalanladı.

    "Yalan"

    Önceki gün Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte konser veren Sinan Akçıl, "Konuşanlar her zaman olur sorun yok. O dava benim için kapandı. Onunla ilgili bir şeye girmek istemiyorum. Bitmiş hayatlar. Aleyna bir kere annesiyle geldi. Sizli bizli konuştuk. Abi kelimesini ağzından duymadım. Bu yalanı da düzeltmiş olalım" ifadelerini kullandı.

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