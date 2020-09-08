Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

Sinan Akçıl'dan Gülşen'e Ozan Çolakoğlu cevabı geldi.

Gülşen ile Edis “Nirvana” adlı yeni çalışmasını yayınlamış, Sinan Akçıl’dan da şarkıya “Beğenmedim” yorumunda bulunmuştu.

"SORGULAMAK DÜŞMEZ"

Konuyla ilgili Gülşen’in “Herkes, her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez” sözlerine karşılık Akçıl’dan da yanıt gecikmedi.

"NİRVANA ADAM"

Akçıl, “Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa.” yazdı.