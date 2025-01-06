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Şarkıcı Sinan Akçıl, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Yeni yılda Kapadokya'da sahne aldıktan sonra grip olduğunu söyleyen Akçıl, Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası sanatı ve müziği için yapılan eleştirilere cevap verdi.

Arabesk müziğin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Sinan Akçıl, yapılan eleştirileri haksız bularak şöyle konuştu:

"ARABESK ÖLÜRSE TÜRK TOPLUMU ÖLÜR"

"Ferdi Tayfur'u kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüm. O sözleri söyleyenler; Türk halkını tanımayan insanlar. Arabesk müzik ölürse zaten Türk toplumu da ölmüş demektir. Bunlar kompleks hep, entel dantel takımı arabeski reddederse zaten sonuçta onlar yok olmaya mahkumdur. Arabesk, Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri, benim de 500 şarkım var, 400'den fazlasını arabesk olarak söyleyebilirsin istersen. Şimdi son yaptığım şarkıyı Sakiler ile arabesk versiyonunu çıkaracağız."

"HADİSE KONUSUNDAN SIKILDIM"

Akçıl, geçtiğimiz günlerde cep telefonunda gördüğü görüntüler nedeniyle kendisinden ayrıldığını açıklayan Hadise hakkında artık fazla konuşmak istemediğini sözlerine ekleyip "Çok sıkıldım, o konu hiç umurumda değil." dedi.

"BERFU DAHA İYİ SÖYLEMİŞ"

Şarkıcı, ayrıca yıllar önce Hadise için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını geçen günlerde Berfu Yenenler'in seslendirmesi için ise "Hadise'ye verdiğime pişman değilim ama Berfu bence daha iyi söylemiş." açıklamasında bulundu.